Сервис "Деловые партнеры" разработали в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На сайте Московского инновационного кластера заработал сервис "Деловые партнеры", с помощью которого предприниматели смогут на льготных условиях воспользоваться полезными бизнес-решениями. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"На этой площадке партнеры Московского инновационного кластера предлагают свои продукты, услуги и инфраструктуру на льготных условиях или бесплатно. Здесь можно найти инструменты для эффективного продвижения товаров, проведения конференций и оптимизации бизнес-процессов", – цитируют ее на портале мэра и правительства Москвы.

Первые шесть месяцев пользоваться платформой можно бесплатно. Она предоставляет предпринимателям возможности групповых аудио- и видеозвонков, корпоративный мессенджер, календарь, доску задач с мониторингом сроков и статусом их выполнения.

Юридический сервис платформы поможет владельцам бизнеса составить иски, претензии и возражения, а также представить компанию в арбитражном суде. Партнеры сервиса имеют крупные технопарки, где предприниматели могут организовывать конференции, тренинги, семинары и презентации.

Московский инновационный кластер позволяет корпорациям, промышленным компаниям, а также субъектам малого и среднего бизнеса наладить партнерство. Участниками кластера уже стали 150 тысяч пользователей со всех регионов РФ.

До этого сообщалось, что участники Московского инновационного кластера, реализующие инвестпрограммы в сфере науки, промышленности и информационных технологий, могут получить кредит на инвестиционные цели по ставке от 3 до 4,5% годовых. Для заемщиков, которые используют в качестве залога права на интеллектуальную собственность, ставка составит до 3%.



Собянин рассказал о новых программах льготного кредитования субъектов МСП