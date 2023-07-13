Собянин: московский квантовый кластер будет создан на территории "Сколково"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир" сообщил о подписании соглашения по строительству лабораторно-промышленного корпуса в "Сколково".

Мэр пояснил, что в области квантовых технологий Москва работает по двум направлениям. Первое соглашение, предусматривающее создание квантового центра на базе научного центра "Ломоносов", было заключено в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Соглашение о строительстве второго объекта было заключено с "Росатомом" и Российским квантовым центром. По его условиям, лабораторно-промышленный корпус должен быть возведен на территории "Сколково" до следующего года.

"Наша задача – создать инфраструктуру, помочь сконцентрироваться на этих площадках разрозненным сегодня предприятиям и подыскать для них будущих покупателей их продукции", – сообщил Собянин.

На территории корпуса в "Сколково", добавил мэр, будут создаваться новые технологии, стартапы, лаборатории, образцы продукции.

Ранее Собянин презентовал премьер-министру Российской Федерации Михаилу Мишустину инновационную продукцию столичных предприятий в рамках международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге. Мэр подчеркнул, что технологии, которые разрабатываются и выпускаются на московских предприятиях, популярны у заказчиков.

