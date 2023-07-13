Промышленный центр в Зеленограде может выпустить продукцию уже в 2025 году – Собянин

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Лабораторно-промышленный центр в Зеленограде может начать выпускать первую продукцию уже через два года. Об этом в ходе Форума будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир" в Москве сообщил Сергей Собянин.

"Мы приступили к строительству <...> лабораторного и промышленного центра в Зеленограде. В следующем году он уже будет построен. Надеюсь <...> в 2025 году получим первую продукцию", – сказал мэр.

Он уточнил, что выпускаемая центром продукция сможет удовлетворить потребности в том числе сотовых операторов, центров обработки данных и интернет-провайдеров. В конечном итоге это создаст предпосылки для формирования в РФ совершенно новой экономики, уверен градоначальник.

Ранее Собянин сообщил, что за пять месяцев 2023 года производство электротехнического оборудования в Москве увеличилось на 100,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

