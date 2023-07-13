Собянин сообщил о росте в два раза производства электрооборудования в Москве

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

За пять месяцев 2023 года производство электротехнического оборудования увеличилось в Москве на 100,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. При этом выпуск таких видов продукции, как электродвигатели, трансформаторы и распределительные устройства вырос более чем в 2,2 раза, написал Сергей Собянин в своем блоге.

"Как и в случае с текстильной промышленностью, эта отрасль показала свою готовность оперативно расширить ассортимент и нарастить объемы выпускаемой продукции. Импортозамещение происходит вполне успешно, так как опирается на серьезные заделы прошлых лет и комплексную поддержку правительства города, включая налоговые льготы для промышленных комплексов и инновационных производств", – поделился мэр.

По словам Собянина, сейчас в столице осуществляет деятельность более 130 производителей электрического оборудования, которые обеспечивают рабочими местами свыше 17 тысяч человек. Компании Москвы выпускают сотни видов изделий практически для всех сфер жизни.

Так, фирма CleanPower занимается производством литий-ионных аккумуляторов для промышленной техники, клининговой и складской отрасли. Компания создала собственные системы управления, что помогло ей повысить эффективность и срок эксплуатации батарей.

Компания "Тайтэн Пауэр Солюшн", в свою очередь, осуществляет выпуск суперконденсаторных систем, продолжил мэр. Речь идет об относительно новом типе накопителя энергии. Подобные изделия используются в автомобильной индустрии и в электротранспорте, энергетике, области телекоммуникации и многих других.

Кроме того, компании "Парус электро", Engy, "Интермобилити" и корпорация "САГА" сейчас разрабатывают современные станции для зарядки электротранспорта. Такие товары имеют три зарядных пистолета разных стандартов, которые способны заряжать сразу несколько электромобилей. Например, корпорация "САГА" придумала новые модели настенных и напольных зарядных станций для коммерческого и частного применения. По словам Собянина, зарядка занимает от двух до пяти часов.

Вместе с этим мэр рассказал о производителе низковольтной аппаратуры – компании "Эколайт". Градоначальник уточнил, что фирма разрабатывает устройства защиты от возгораний, которые позволяют снизить риски неисправности электропроводки и оборудования. Их изделия могут найти искрение в защищаемой цепи и произвести ее отключение. Собянин отметил, что это первая такая разработка в России.

Еще одной особенностью столичной отрасли производства электрооборудования являются кабельные предприятия. В Москве сейчас деятельность в этой сфере осуществляют 18 компаний. Каждый год ассортимент их товаров пополняется современными изделиями собственной разработки.

В качестве примера Собянин привел компанию "Москабельмет", которая является одним из старейших производителей столицы, чья история началась еще в 1895 году. На сегодняшний момент фирма объединяет пять заводов, испытательные лаборатории, предприятия торговли и сервисного обслуживания. Мэр заявил, что за последние пять лет этот промышленный комплекс представил порядка 200 тысяч километров кабельно-проводниковой продукции, а также передал 2,5 миллиарда рублей инвестиций в модернизацию оборудования.

Также в сфере кабельного производства выделяется предприятие "Спецкабель", основанное в 1997 году. Собянин указал, что сейчас на заводе создают свыше двух тысяч видов изделий для этой области.

Сфера производства электротехнического оборудования останавливается не только на Москве и России, уточнил мэр. При поддержке центра "Моспром" столичные компании продолжают выходить на зарубежный рынок. Так, производитель волоконно-оптических измерительных трансформаторов тока и напряжения "Профотек" поставляет свои товары в Казахстан, Узбекистан и Азербайджан.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что около четырех тысяч предприятий работают на территории столицы. По его словам, за последнее время в городе были открыты около 500 малых и более 30 крупных производств.

Собянин: Москва лидирует в федеральном рейтинге эффективности промышленной политики