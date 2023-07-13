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Владимир Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира и пожелал, чтобы город и дальше развивался в том же ключе под руководством Сергея Собянина.

Глава государства заявил, что действующую власть всегда есть за что критиковать, поскольку в огромном хозяйстве не может не быть упущений. При этом движение Москвы в достижении максимальных результатов в развитии, в том числе с использованием современных технологий, Путин назвал очевидным.

"Можно только порадоваться и пожелать того, чтобы вот в таком же ключе дальше Москва и развивалась под руководством мэра Москвы и его команды", – сказал российский лидер на Форуме будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир".

Ранее Москва вошла в топ-10 городов мира в области развития образовательных технологий EdTech-экосистемы по версии экспертов StartupBlink. В частности, порядка 55% российского рынка компаний, занимающихся развитием технологий KidTech для образования дошкольников, составляют предприятия Москвы. 70% инвестиций также приходится на московские компании.



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