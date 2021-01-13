Собянин вручил премии журналистам Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин вручил премии в области журналистики. Лауреатами стали 20 человек.

"С прошедшими праздниками: с Новым годом, с Рождеством, с наступающим старым Новым годом, а главное – с наградами, премиями в области журналистики – самыми главными наградами города Москвы для тех, кто занимается освещением всего, что происходит в нашем городе, в нашей стране, в нашем мире", – сказал Собянин.

Наградами отмечены:



Руководитель службы информационного агентства АО "Москва Медиа" Александра Воронченко;

Корреспондент телеканала Москва 24 Анастасия Цапиева;

Заместитель главного редактора АО "Аргументы и Факты" Дарья Буравчикова;

Руководитель редакции сайта ТАСС Маргарита Головина;

Специальный корреспондент редакции партнерских проектов ТАСС Олеся Кулинчик;

Руководитель редакции партнерских проектов ТАСС Роман Ромишевский;

Заместитель руководителя редакции выпуска ТАСС Дмитрий Шелестун;

Главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев.

"Вместе с вами были на строительстве клиник, больниц, ковидных центров, обсерваторов. Были в "красных зонах", разговаривали с теми, кто переболел, медсестрами, врачами. Вы переживали и сами были порой пациентами этих клиник. Слава богу, что, несмотря на тяжелейшую ситуацию, у нас все равно в городе сохранилась и обычная, позитивная, мирная повестка. Мы продолжали строить метро, открывали станции, занимались благоустройством прекрасного парка Северного речного вокзала <...> Освещали программу реновации, как люди получали квартиры, несмотря на пандемию. Открывались новые развязки, дороги. Вы активно освещали одну из важнейших политических кампаний – голосование по поправкам в Конституцию РФ. Город продолжал жить полноценной жизнью. Конечно, в этом ваша огромная заслуга", – заявил градоначальник.

Собянин отметил, что столица является для сотрудников СМИ комфортным городом, поскольку богата насыщенной информационной повесткой. По словам мэра, не было ни одного года, когда в Москве не происходило грандиозных событий.



Сергей Собянин Этот год был особенным. Порой наблюдали серьезные, большие мировые трагедии, они нас не касались. Сейчас мы действительно видим мировую трагедию перед своими глазами в нашем любимом городе. <...> Прошли все стадии трагедии с первых дней. Все это пережили вместе с вами.

Отдельную благодарность мэр направил всему журналистскому корпусу Москвы.

"Конечно, часть журналистов работала дистанционно, но многие, чтобы написать и получить полноценный репортаж, чтобы организовать работу у себя в коллективе, каждый день на работе, каждый день с людьми, каждый день на передовой вместе со мной. Огромное спасибо. Вы выстояли в этой трудной борьбе. Я считаю, что это героический подвиг без всяких каких-то кавычек", – добавил градоначальник.

В свою очередь, руководитель службы информационного агентства АО "Москва Медиа" Александра Воронченко поблагодарила правительство Москвы за поддержку и сотрудников агентства за круглосуточную работу в период распространения COVID-19.

Ранее мэр Москвы поздравил журналистов с Днем российской печати. Градоначальник пожелал сотрудникам СМИ хороших новостей в 2021 году, а также здоровья, благополучия и успехов. По словам Собянина, мастеров профессии отличает живой язык, уважение к фактам, погружение в проблему.