Собянин вручил премии журналистам Москвы

17:44
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Сергей Собянин вручил премии в области журналистики. Лауреатами стали 20 человек.
"С прошедшими праздниками: с Новым годом, с Рождеством, с наступающим старым Новым годом, а главное – с наградами, премиями в области журналистики – самыми главными наградами города Москвы для тех, кто занимается освещением всего, что происходит в нашем городе, в нашей стране, в нашем мире", – сказал Собянин.
Наградами отмечены:
Собянин отметил, что столица является для сотрудников СМИ комфортным городом, поскольку богата насыщенной информационной повесткой. По словам мэра, не было ни одного года, когда в Москве не происходило грандиозных событий.
Отдельную благодарность мэр направил всему журналистскому корпусу Москвы.
"Конечно, часть журналистов работала дистанционно, но многие, чтобы написать и получить полноценный репортаж, чтобы организовать работу у себя в коллективе, каждый день на работе, каждый день с людьми, каждый день на передовой вместе со мной. Огромное спасибо. Вы выстояли в этой трудной борьбе. Я считаю, что это героический подвиг без всяких каких-то кавычек", – добавил градоначальник.
В свою очередь, руководитель службы информационного агентства АО "Москва Медиа" Александра Воронченко поблагодарила правительство Москвы за поддержку и сотрудников агентства за круглосуточную работу в период распространения COVID-19.
Ранее мэр Москвы поздравил журналистов с Днем российской печати. Градоначальник пожелал сотрудникам СМИ хороших новостей в 2021 году, а также здоровья, благополучия и успехов. По словам Собянина, мастеров профессии отличает живой язык, уважение к фактам, погружение в проблему.
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