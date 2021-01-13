Собянин поздравил с днем рождения актрису Ирину Апексимову

10:13
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
С днем рождения поздравил Сергей Собянин директора театра "Содружество актеров Таганки" и Театра на Таганке Ирину Апексимову. Праздничная телеграмма опубликована на портале мэра и правительства Москвы.
"Талантливая актриса, режиссер и организатор театрального дела, вы вносите большой вклад в развитие отечественного искусства. Ваши замечательные актерские работы украшают спектакли и фильмы, завоевавшие сердца миллионов зрителей", – сказано в сообщении.
Мэр также подчеркнул, что крупные театральные проекты, отношение к которым имеет Апексимова, являются ярким культурным событием в жизни Москвы.
Ирина Апексимова родилась 13 января 1966 года в Волгограде. В 1990 году она окончила Школу-студию МХАТ и поступила в МХТ имени А. П. Чехова.
В мае 2012 года была назначена директором Театра Романа Виктюка. Позднее, в 2015 году, возглавила Театр на Таганке. Директором театра "Содружество актеров Таганки" она стала в конце декабря 2020 года.
Ирина Апексимова сыграла в кино более 60 ролей. Актрису можно увидеть в картинах "Башня", "Диссидент", "Ширли-мырли" и других.
Также она является автором идеи и продюсером фестиваля театрального искусства под открытым небом "Театральный марш".
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