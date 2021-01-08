Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Сергей Собянин поздравил с днем рождения народную артистку РСФСР Марину Неелову. Поздравительная телеграмма размещена на портале мэра и правительства Москвы.

По словам Собянина, Неелова вписала много незабываемых страниц в историю отечественного театра и кино, создав богатую галерею женских образов.

"Каждая сыгранная Вами роль – воплощение огромного таланта, высочайшего профессионализма и яркой индивидуальности. Пусть Вашим творческим планам всегда сопутствуют удача и успех", – подчеркнул мэр.

Марина Неелова – советская и российская актриса театра и кино. Много лет она служила в театре "Современник". Наиболее известные роли сыграла в картинах "Монолог", "Осенний марафон", "Фантазии Фарятьева" и "Дорогая Елена Сергеевна".

Артистка награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени и орденом Почета за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства. В 2017 году она была удостоена премии Москвы в области литературы и искусства.