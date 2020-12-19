Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста Эдуарда Грача

12:49
Фото: ТАСС/Сергей Микляев
Сергей Собянин поздравил с юбилеем народного артиста СССР Эдуарда Грача. Телеграмма представлена на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Мэр столицы в своем послании отметил, что педагогическая деятельность Грача оказывает колоссальное влияние на воспитание молодых музыкантов, а его мастер-классы пользуются большой популярностью и у любителей, и у мастеров со всего мира.
"Ваша выдающаяся деятельность скрипача и дирижера снискала вам искреннюю любовь многочисленных поклонников музыки", – подчеркнул Собянин.
Также глава города отметил, что выступления "Московии" под руководством артиста вызывают ажиотаж в Москве, а также в других городах нашей страны и даже за рубежом.
Эдуард Грач родился в Одессе в 1930 году, его дирижерский дебют состоялся в 1979 году. С 1990 года Грач является худруком оркестра "Московия". Грач удостоен звания народного артиста СССР, является обладателем почетных орденов.
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