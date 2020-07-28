Фото: портал мэра и правительства Москвы

Выставка "Победный голос музыки" открылась в галерее "Метро" на станции "Выставочная", сообщает портал мэра и правительства столицы. Она приурочена к 75-летию победы в Великой Отечественной войне и 130-летию со дня рождения дирижера и композитора Николая Голованова.

Большая часть экспозиции – фотографии, афиши, партитуры, страницы дневника музыканта. Именно благодаря ему в годы войны в СССР впервые прозвучали произведения Сергея Рахманинова "Симфония № 3" и "Симфонические танцы", а также торжественная увертюра Петра Чайковского "1812 год".

Выставку можно посетить до 17 августа, вход свободный.

В столице также открылась выставка "Москва. Великая пустота" лауреата Пулитцеровской премии Сергея Пономарева. Экспозиция включает 45 черно-белых панорамных снимков столицы во время пандемии и режима самоизоляции, на снимках нет людей и машин. С необычной стороны запечатлены Красная площадь, отель "Метрополь", "Зарядье", Парк Горького, Новый Арбат.

В саду "Эрмитаж" запустили выставку "Стартап как искусство", посвященную годовщине существования проекта "Стартап-кафе". Он объединяет предпринимателей, показывающих столицу как город высоких технологии. Гостям покажут работы разных жанров – от абстракционизма до поп-арта.

В расширенной экспозиции – более 60 работ, которые можно будет посмотреть на светодиодных экранах "Цифрового делового пространства". Выставка работает до 24 августа, вход бесплатный.