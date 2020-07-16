Выставка фотографий Москвы в период пандемии открылась в столице

Фото: Агентство «Москва»/Александр Авилов
Открытие выставки "Москва. Великая пустота" лауреата Пулитцеровской премии Сергея Пономарева состоялось в Белом зале Музея Москвы, передает ТАСС.
Экспозиция включает 45 черно-белых панорамных снимков столицы во время пандемии и режима самоизоляции. На них город запечатлен без людей и машин. Увидеть можно Красную площадь, отель "Метрополь", "Зарядье", Парк Горького, Новый Арбат и Пушкинскую.
Фотопроект будет сопровождаться несколькими паблик-токами с экспертами в области архитектуры и фотографии. В дискуссиях примут участие главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, фотографы Игорь Мухин, Евгений Фельдман и другие эксперты.
Половина работ с выставки перейдет в фонды Музея Москвы. Сейчас фотографический фонд насчитывает более 40 тысяч снимков и негативов, рассказала гендиректор музея Анна Трапкова.
Готовятся также онлайн-проект и выставка "Музей самоизоляции", посвященные пандемии. Сбор заявок продлится до 31 августа включительно. Все желающие могут поделиться снимками, видео, дневниками, личными вещами, талисманами, ассоциирующимся с пандемией коронавируса.
Для участия необходимо прислать свою историю на isolation@mosmuseum.ru или заполнить форму в разделе "Музей самоизоляции" на сайте музея. Каждая заявка получит обратную связь.
Сергей Пономарев стал известен благодаря работам, освещающим конфликты на Ближнем Востоке. Он сотрудничает с New York Times, "Снобом", Paris Match, Stern, Le Figaro Magazine.
В 2016 году присоединился к фотографам New York Times, которые получили Пулитцеровскую премию за освещение кризиса беженцев в Европе. В 2017-м был награжден Золотой медалью Роберта Капы за освещение войны в Ираке.
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