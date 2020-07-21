Выставка "Стартап как искусство" откроется в саду "Эрмитаж" 24 июля

Фото: ТАСС/Виктор Кручинин
24 июля в саду "Эрмитаж" откроется выставка "Стартап как искусство", посвященная годовщине существования проекта "Стартап-кафе". Он объединяет предпринимателей, показывающих столицу как город высоких технологий, сообщает руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
По его словам, посетителям покажут работы разных жанров – от абстракционизма до поп-арта. В расширенную экспозицию войдут более 60 работ, которые можно будет увидеть на светодиодных экранах "Цифрового делового пространства". Выставка, вход на которую бесплатный, будет работать до 24 августа.
"У инновационного бизнеса и живописи есть немало общего: как и художники, стартаперы всегда начинают с чистого листа. И только от их креативности, умения мыслить и мечтать, желания создавать новое зависит результат, который получится в итоге, – на холсте или в бизнесе," – приводит портал мэра и правительства Москвы слова Фурсина.
Проект "Стартап-кафе" отличается проведением дискуссий, выступлений в формате TED и соревнованиями стартап-проектов. За год существования проведено 11 мероприятий, где выступило более 200 спикеров и поучаствовало порядка трех тысяч человек.
В "Аптекарском огороде" с августа возобновят проведение концертов. При этом меры предосторожности в связи с коронавирусной инфекцией будут соблюдены: залы разрешат заполнять на 50 процентов.
Выставку к 90-летию художника Глазунова продлили в "Зарядье"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: