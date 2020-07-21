"Аптекарский огород" возобновит концерты в августе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Субтропическая оранжерея с орхидеями, пальмами и магнолиями Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" возобновляет проведение концертов с августа, сообщает пресс-секретарь сада Ольга Архипова.

"В богатой программе августа – музыка из "Властелина колец" и мультфильмов Миядзаки, хиты группы Queen на струнных и ударных, симфонические рок-хиты, классическая музыка, фестиваль джаза, мелодии из солнечной Грузии, "Концерт с Чайковским" в исполнении QUEENtet Сергея Мазаева, оркестр волынщиков Москвы, музыкально-поэтическое шоу Антона Лаврентьева, хиты Майкла Джексона в день его рождения, музыка барокко, этнический концерт Сати Казановой Sati Ethnica", – приводит Агентство "Москва" слова Архиповой.

По ее словам, меры предосторожности в связи с коронавирусной инфекцией будут соблюдены: залы разрешат заполнять на 50 процентов.

Ранее стало известно о расширении автокинотеатра в районе станции метро "Филатов луг". Количество мест (100) увеличат практически вдвое.