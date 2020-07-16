Автокинотеатр в ТиНАО сможет принять вдвое больше зрителей

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Зрительскую зону бесплатного автокинотеатра в ТиНАО увеличат вдвое, об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Изначальная вместимость – 100 машин. Но заявок уже так много, что в итоге зрительскую зону увеличат почти в 2 раза", – написал мэр.

Московский транспорт открывает бесплатный автокинотеатр на парковке у станции метро "Филатов луг" в ТиНАО с 18 июля. Информацию о репертуаре на месяц можно узнать на сайте.

Ранее новый автокинотеатр заработал на Ходынском бульваре. Заехать в него можно только на каршеринговом автомобиле.

Кроме того, в "Лужниках" проходит серия живых концертов, которые можно слушать только из машины.