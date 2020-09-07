Большой фестиваль РНО пройдет в концертном зале имени Чайковского

Фото: Mark McNulty
Российский национальный оркестр открывает юбилейный тридцатый сезон большим фестивалем, который будет проходить с 7 сентября до 1 октября в концертном зале имени Чайковского.
В этом году фестиваль несет особую миссию: он станет первым полномасштабным концертным проектом, который пройдет после почти полугодового карантина в связи с пандемией COVID-19.
На открытии фестиваля прозвучат произведения Людвига ван Бетховена, 250-летие со дня рождения которого в этом году отмечает весь музыкальный мир в исполнении пианиста Михаила Плетнева. За пультом в этот вечер встанет главный дирижер Королевского филармонического оркестра Ливерпуля и Филармонического оркестра Осло, главный приглашенный дирижер Госоркестра России имени Е.Ф. Светланова Василий Петренко.
В последующие дни гости фестиваля смогут услышать симфонии Иоганнеса Брамса, произведения Франца Шуберта, Петра Чайковского, Родиона Щедрина, Иоганна Штрауса и Вольфганга Амадея Моцарта.
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