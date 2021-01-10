Собянин поздравил народную артистку РФ Валентину Теличкину с днем рождения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичный мэр Сергей Собянин поздравил с днем рождения народную артистку России Валентину Теличкину, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Глава города подчеркнул, что она является актрисой большого таланта и обаяния. Он отметил большой вклад Теличкиной в развитие отечественного искусства.

"Миллионам зрителей пришлись по душе Ваши лирические, драматические и комедийные роли, ставшие украшением любимых фильмов на все времена", – сообщил Собянин.

Он пожелал, чтобы поддержка родных, друзей и поклонников вдохновляли артистку на новые творческие проекты.

Теличкина родилась 10 января 1945 года в Нижегородской области. Окончила ВГИК в 1967 году. Актриса известна по ролям в таких фильмах, как "Зигзаг удачи", "Чайка", "Васса", "Пять вечеров". Также она участвовала в съемках таких сериалов, как "Бригада" и "Есенин".

Ранее Собянин поздравил с днем рождения народную артистку РСФСР Марину Неелову. Он отметил, что актриса вписала много незабываемых страниц в историю отечественного театра и кино. Неелова известна по съемкам в фильмах "Монолог", "Осенний марафон" и "Фантазии Фарятьева".