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Общество

12:21

Собянин поздравил журналистов Москвы с Днем российской печати

мэр Москвы общество

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

С Днем российской печати поздравил журналистов Сергей Собянин. Праздничная телеграмма опубликована на портале мэра и правительства Москвы.

"В трудные дни пандемии мы особенно остро ощущаем, как важна достоверная и оперативная информация о происходящем в городе и стране. Столичные журналисты подтверждают свой высокий профессионализм, всесторонне освещая борьбу с опасным вирусом, вооружая читателей, зрителей и слушателей необходимыми знаниями и тем самым помогая справиться с бедой", – сказано в сообщении.

Собянин подчеркнул, что, несмотря на значимость освещения антиковидной тематики, журналисты также уделяют внимание и другим новостям. По словам мэра, мастеров профессии отличает живой язык, уважение к фактам, погружение в проблему.

Градоначальник пожелал журналистам хороших новостей в 2021 году, а также здоровья, благополучия и успехов.

Уточняется, что День российский печати учрежден в 1992 году. Он приурочен началу издания первой российской печатной газеты, которая вышла в 1703 году.

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