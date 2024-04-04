Собянин поздравил с днем рождения главреда газеты "МК" Павла Гусева

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Сергей Собянин поздравил с днем рождения главреда "Московского комсомольца" и председателя Союза журналистов столицы Павла Гусева. Телеграмма опубликована на портале мэра и правительства Москвы.

Собянин назвал Гусева талантливым журналистом и организатором газетного дела. По словам мэра, представитель СМИ вносит большой вклад в развитие информационного пространства Москвы и приумножает традиции отечественной прессы.

"С вашим именем связана целая эпоха в жизни "Московского комсомольца" – популярного столичного издания, занимающего ведущие позиции на рынке печатных СМИ страны. Пусть управленческий талант, глубокое знание медиаотрасли и впредь помогают вам успешно реализовывать идеи и проекты, вызывающие живой интерес многочисленных читателей", – говорится в телеграмме.

Гусева поздравил и Владимир Путин. Как уточнил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, секрет главреда "МК" заключается в таланте, мудрости, любви к цеху, профессии.

Гусев родился 4 апреля 1949 года в Москве. Пост главного редактора газеты "Московский комсомолец" он занимает с 1983 года. С 1991-го он возглавляет Союз журналистов Москвы, а с января 2019 – московское отделение Союза журналистов РФ.

Несколько лет назад Собянин вручил премии в области журналистики, лауреатом которой стал в том числе Гусев. Мэр рассказал, что Москва является для сотрудников СМИ комфортным городом, поскольку она богата насыщенной информационной повесткой.