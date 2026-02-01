Сийярто сообщил о гибели венгра во время силовой мобилизации на Украине

Фото: AP Photo/Darko Vojinovic

Еще один закарпатский венгр погиб во время принудительной мобилизации на Украине. Об этом рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"В Береговском районе одного венгра насильно забрали с улицы, хотели призвать в армию, но в учебном центре ему стало плохо, поскольку он страдал сердечным заболеванием, и, к сожалению, он скончался", – цитирует Сийярто газета Magyar Nemzet.

Дипломат выразил искренние соболезнования близким погибшего. Он также раскритиковал насилие со стороны сотрудников ТЦК, отметив, что сейчас на улицах Украины идет практически открытая охота на людей.

Сийярто вновь призвал к скорейшему прекращению украинского конфликта. Он также призвал европейские страны отказаться от воинственного курса и обратить внимание на насильственную мобилизацию на Украине.

В январе военное положение продлили на Украине на 3 месяца. Соответствующий законопроект был утвержден Верховной радой в 18-й раз. Таким образом, военное положение в стране сохранится в период с 3 февраля до 4 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил новому министру обороны страны Михаилу Федорову изменить мобилизационный процесс для повышения его эффективности.