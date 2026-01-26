Форма поиска по сайту

Новости

26 января, 21:30

Политика

Орбан поручил вызвать в МИД Венгрии посла Украины из-за оскорбительных слов Зеленского

Фото: ТАСС/AP/Denes Erdos

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал, чтобы глава МИД Петер Сийярто вызвал украинского посла из-за угроз стране и ее правительству. Соответствующий пост политический деятель разместил на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

"На прошлой неделе украинские политические лидеры, включая самого президента (Владимира Зеленского. – Прим. ред.), выступили с резкими оскорбительными и угрожающими заявлениями в адрес Венгрии и венгерского правительства. <...> Мы не можем позволить кому-либо ставить под угрозу суверенитет Венгрии или честность венгерских выборов", – отметил Орбан.

Ранее премьер Венгрии ответил на оскорбления со стороны Зеленского, который заявил, что "каждый Виктор, живущий за счет Европы, но торгующий ее интересами, заслуживает подзатыльника".

Орбан сообщил, что жизнь все расставит по своим местам и "каждый получит по заслугам". Он также заявил, что, как бы Зеленский ему ни льстил, Венгрия не сможет поддержать военные усилия Украины.

При этом Орбан заверил, что украинский народ, несмотря на оскорбления своего президента, может рассчитывать на продолжение поставок электроэнергии и топлива в страну, а также на поддержку беженцев с Украины.

