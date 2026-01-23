Орбан заявил, что Киев потребовал у ЕС 1,5 трлн долларов на 10 лет

Фото: ТАСС/AP/Geert Vanden Wijngaert

Киев потребовал у Евросоюза 1,5 триллиона долларов на будущие 10 лет. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который привел данные из конфиденциального документа.

Политик назвал желания Украины "взрывом атомной бомбы", отметив, что венгерское правительство против таких планов.

"До сих пор мы думали, что ЕС попытается как-то избавиться от этого требования, смягчить его или уменьшить, но это требование было принято", – подчеркнул он.

Ранее Еврокомиссия утвердила соглашение о предоставлении кредита Украине в размере 90 миллиардов евро. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен уточнила, что 60 миллиардов евро пойдут на военные закупки в пользу Киева, а оставшиеся 30 миллиардов потратят на поддержку бюджета Украины.

При этом страна сможет вернуть долг Евросоюзу, если Россия выплатит "репарации в полном объеме".

В свою очередь, Орбан резко раскритиковал принятый ЕК план. Как он указал, любой, кто считает, что брюссельские кредиты, выданные Киеву, могут быть погашены российскими репарациями, "либо находится в параллельной реальности, либо прячет голову в песок".

