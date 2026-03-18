Khaosod: один турист из РФ погиб и 11 пострадали в ДТП на Пхукете

18 марта, 04:55

Один турист из РФ погиб и 11 пострадали в ДТП на Пхукете

Фото: телеграм-канал Mash

Одна россиянка погибла и еще 11 граждан России получили ранения при ДТП с микроавтобусом на Пхукете в Таиланде. Об этом сообщает издание Khaosod.

ДТП произошло 18 марта в районе 04:00 по местному времени (00:00 по Москве). Российские туристы ехали в микроавтобусе на экскурсию на Симиланские острова. По дороге водитель потерял управление, и микроавтобус врезался в столб электропередачи.

Всего в автомобиле были 12 пассажиров. Местная полиция уже начала расследование причин аварии. По словам водителя микроавтобуса, он потерял управление после резкого торможения грузовика, который ехал перед ним.

Ранее 16 человек получили травмы после аварии с участием туристического автобуса в Таиланде. Инцидент произошел, когда группа туристов выехала из Бангкока на экскурсию. Проезжая по провинции Пхетчабури, автобус протаранил линию электропередачи.

В турецкой провинции Сакарья произошла массовая авария с участием 16 транспортных средств. Предварительно, столкнулись автомобили, автобусы, маршрутки и фуры. В результате травмы получили 13 человек, четверо из них были в тяжелом состоянии.

В ДТП с автобусом в Турции погибли 8 человек

