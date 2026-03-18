Khaosod: один турист из РФ погиб и 11 пострадали в ДТП на Пхукете

Фото: телеграм-канал Mash

Одна россиянка погибла и еще 11 граждан России получили ранения при ДТП с микроавтобусом на Пхукете в Таиланде. Об этом сообщает издание Khaosod.

ДТП произошло 18 марта в районе 04:00 по местному времени (00:00 по Москве). Российские туристы ехали в микроавтобусе на экскурсию на Симиланские острова. По дороге водитель потерял управление, и микроавтобус врезался в столб электропередачи.

Всего в автомобиле были 12 пассажиров. Местная полиция уже начала расследование причин аварии. По словам водителя микроавтобуса, он потерял управление после резкого торможения грузовика, который ехал перед ним.

