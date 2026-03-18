Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
01:58

Спорт

Сборной Сенегала по футболу присудили техническое поражение в финале Кубка Африки

Фото: ТАСС/AP/Themba Hadebe

Сборной Сенегала по футболу присудили техническое поражение в финале Кубка африканских наций 2026 года с командой Марокко, который прошел в январе. Победителем турнира стала сборная Марокко, объявила Африканская конфедерация футбола (CAF).

Результат встречи был отменен из-за того, что сенегальские футболисты покинули поле более чем на 10 минут. Конфедерация объявила сборную Сенегала проигравшей и присудила победу в финальном матче Марокко со счетом 0:3.

Во время матча в компенсированное ко второму тайму время после видеопросмотра был отменен гол сенегальских игроков. Затем в их ворота назначили пенальти. В знак протеста главный тренер сенегальской сборной Пап Тьяв увел футболистов команды с поля.

Спустя примерно 15 минут сенегальцы вернулись, а вратарь команды отразил пенальти. Основное время завершилось со счетом 0:0. В дополнительное время единственный мяч забил сенегалец Пап Гейе.

Читайте также


спортза рубежом

Главное

Когда предметы гигиены становятся опасными?

На нижнем белье из-за влажности создаются идеальные условия для размножения бактерий

Постельное белье, пижамы и ночнушки могут стать причиной гнойничковых заболеваний кожи

Читать
закрыть

Как обезопасить организм в период весенней аллергии?

Пациент, знающий о реакции, должен заранее принимать назначенные препараты

Из питания важно исключить продукты, которые могут вызвать аллергию

Читать
закрыть

Зачем нужен ГОСТ на квест-комнаты?

Мера улучшит безопасность досуга и снизит риски для здоровья участников

Эксперты уверены: ГОСТ положительно скажется на сфере

Читать
закрыть

Как будет работать бытовая техника при ограничениях интернета?

Умная бытовая техника может перестать работать в России

Под угрозой могут оказаться умные чайники, телевизоры и пылесосы

Читать
закрыть

Как правильно совершить сделку с ипотечной квартирой?

Необходимо проверить, использовался ли материнский капитал и выделены ли доли детям

Важно проследить за снятием обременения банка

Читать
закрыть

Как контактировать с токсичными коллегами?

При взаимодействии с "токсиками" важно выстраивать границы

Главная ошибка – начать оправдываться, объяснять или втягиваться в эмоции

Читать
закрыть

Для чего хотят создать сайт для знакомств с богатыми москвичами?

Среди потенциальных кандидатов будут предприниматели, топ-менеджеры и IT-специалисты

Однако эксперты уверены: такой подход создаст опасный прецедент

Читать
закрыть

Что грозит за продажу сгенерированных ИИ растений на маркетплейсах?

Возможна компенсация морального вреда и штраф

Часть статьи, которую применят при наказании, зависит от сумм, на которые были обмануты потребители

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика