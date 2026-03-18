Сборной Сенегала по футболу присудили техническое поражение в финале Кубка Африки

Сборной Сенегала по футболу присудили техническое поражение в финале Кубка африканских наций 2026 года с командой Марокко, который прошел в январе. Победителем турнира стала сборная Марокко, объявила Африканская конфедерация футбола (CAF).

Результат встречи был отменен из-за того, что сенегальские футболисты покинули поле более чем на 10 минут. Конфедерация объявила сборную Сенегала проигравшей и присудила победу в финальном матче Марокко со счетом 0:3.

Во время матча в компенсированное ко второму тайму время после видеопросмотра был отменен гол сенегальских игроков. Затем в их ворота назначили пенальти. В знак протеста главный тренер сенегальской сборной Пап Тьяв увел футболистов команды с поля.

Спустя примерно 15 минут сенегальцы вернулись, а вратарь команды отразил пенальти. Основное время завершилось со счетом 0:0. В дополнительное время единственный мяч забил сенегалец Пап Гейе.