Сборная Сенегала второй раз в истории выиграла Кубок Африки по футболу

В ночь на 19 января сборная Сенегала по футболу стала победителем Кубка Африки, переиграв в дополнительное время команду Марокко со счетом 1:0. Однако матч обернулся громким скандалом, в процессе которого главный тренер чемпионов Пап Тьяв даже увел своих подопечных с поля. О невероятном сценарии главного футбольного события начала 2026 года расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: ТАСС/IMAGO/Oumaima Souaidi

Кубок Африки – пожалуй, самое яркое футбольное действо начала 2026 года. Турнир в чем-то специфический: никогда не обходится без какого-нибудь скандала. В частности, на нынешнем Кубке сборная Нигерии отказывалась тренироваться и играть с Алжиром в четвертьфинале, пока им не выплатят полагающиеся премиальные. Деньги в итоге упали игрокам и тренерам на счета, а команда Эрика Шелля в дальнейшем заняла третье место, переиграв в серии пенальти Египет во главе со звездной "Ливерпуля" Мохамедом Салахом.

В финале же встретились хозяева турнира – сборная Марокко, и Сенегал. Команды на минувшем Кубке практически неуязвимые: на дистанции первые пропустили всего один гол, да и тот с пенальти (допустив только пять ударов в створ, что близко к фантастике), а вторые увидели мяч в сетке дважды.

При этом в составе домашней сборной играл лучший бомбардир турнира Браим Диас из мадридского "Реала", который наколотил к тому моменту пять мячей. В помощь Марокко была и своя публика, забившая практически до отказа новенький стадион имени принца Мулы Абдуллы в городе Рабат, на котором могут разместиться почти 70 тысяч зрителей. Как только мяч оказывался у сененальцев, ведомых экс-вингером "Ливерпуля" и "Баварии" Садио Мане (ныне партнера Криштиану Роналду по саудовскому "Аль-Насру"), публика взрывалась свистом в духе диких турецких арен, на которых не раз бились рекорды по децибелам. А кто-то из зрителей во время финала еще и врубил на полную сирену, которая звучала почти всю игру.

Однако даже в такой враждебной атмосфере в первом тайме королями на поле были сенегальцы, создавшие два убойнейших момента, которые не стали результативными лишь благодаря гению голкипера сборной Марокко Яссина Буну. Для начала 34-летний вратарь потащил удар головой Папы Гуйе в ближний угол, оставив опорника испанского "Вильярреала" ни с чем. Во втором же эпизоде один на один с Яссином вылетел вингер английского "Эвертона" Илиман Ндиай, но страж ворот успел подставить ногу под плотный удар низом в дальний угол.

У сборной Марокко до перерыва в атаке было пустовато, разве что с полушансами. Лучшего бомбардира турнира Браима Диаса и вовсе закрыли наглухо. Однако после 15-минутной паузы между таймами в постоянном напряжении оказалась уже оборона Сенегала во главе с экс-голкипером лондонского "Челси" Эдуаром Менди. Пожалуй, самый убойный шанс хозяев отличиться случился у форварда греческого "Олимпиакоса" Аюба Эль-Кааби: нападающий умудрился промазать мимо створа, замыкая прострел почти из центра вратарской.

Осада ворот Сенегала продолжалась практически весь тайм, но когда все беспечно катилось к дополнительному времени, номинальные гости вдруг огрызнулись: полузащитник французского ПСЖ Ибраим Мбайе проверил на прочность Буну выстрелом издали, однако Яссин в карьере тащил и не такое. А затем сенегальцы даже забили после розыгрыша углового, но перед решающим выстрелом в штрафной толкнули одну из главных звезд марокканского футбола, защитника ПСЖ Ашрафа Хакими.

Касание было легоньким, но для фиксации нарушения правил главному арбитру встречи Жан-Жаку Ндале Нгамбо из Демократической Республики Конго этого вполне хватило. При этом судья дал свисток до того, как был забит гол, а значит, легитимность взятия ворот нельзя было проверить с помощью VAR. Но раз задается столь низкая планка борьбы, Нгамбо явно не помешало бы почаще прокручивать в голове слово "последовательность". На шестой добавленной ко второму тайму минуте ее не хватило главному по футбольным правилам в этой встрече, чтобы не стать причастным к невообразимому для финалов крупных турниров скандалу.



Фото: ТАСС/IMAGO/Oumaima Souaidi

Марокканцы разыгрывали угловой, и в борьбе за мяч Браим Диас упал в штрафной, как только соперник положил ему руку на плечо и чуть потянул назад. Нгамбо позвали к монитору, что спровоцировало стычку между командами прямо у телевизора, а затем судья с невозмутимым лицом указал на 11-метровую отметку. На поле начала твориться вакханалия: сцепились футболисты, ругались тренеры, фанаты сборной Сенегала вступили в битву с полицией, пытаясь прорваться на газон и бросая стулья. Наставник Сенегала Пап Тьяв (между прочим, экс-нападающий московского "Динамо") настолько перегрелся, что увел свою команду с поля! И все это – на глазах у президента ФИФА Джанни Инфантино.

Авторитета Садио Мане хватило, чтобы вернуть своих обратно, а за исполнение пенальти взялся Браим Диас. Что только было у него в голове: форвард "Реала" в самый ответственный для своей сборной момент (Марокко не выигрывал Кубок Африки 50 лет) зачем-то исполнил паненку (удар-подсечку по навесной траектории) прямо по центру, которая слабенько полетела прямиком в руки голкиперу.

Честно говоря, настолько лихих по драматургии и в то же время абсурдности сюжетов я не видел никогда. Представить такое в финале было так и вовсе невозможно. Но это была лишь затравка, потому что в самом начале добавленного времени Сенегал забил! За счет потрясающего дальнего удара Папы Гуйе прямо в девятку. Психика местных фанатов и лично Браима Диаса и так пошатнулась, а после такого была похоронена окончательно. Настолько, что звездного нападающего пришлось менять, а на скамейке его заметили с остолбеневшим стеклянным взглядом под линзой слез. А ведь в Сети реально начали разгонять версию, что он пробил пенальти именно так специально ради восстановлений некой футбольной справедливости. Но глаза уж больно редко врут.

Придурковатости в происходящем хватало и потом: вышедший на замену форвард сборной Сенегала Шериф Ндиайе не забил с первого раза благодаря сейву Буну, мяч от голкипера чуть отлетел, но при добивании нападающий невероятным образом не попал в пустой створ. Да, руку к этому в буквально смысле слова приложил голкипер, который успел выкинуть перчатку и помешать Ндиайе нормально закатить мяч в ворота. Но абсурдности момента это нисколько не убавило.

Марокко же, сложилось впечатление, так и застрял мыслями на паненке Браима Диаса, и в парализованном состоянии не сумел вытащить из себя еще эмоций на отыгрыш. Был лишь один эпизод на тоненького, когда очередной стандарт обернулся ударом в перекладину ворот Эдуара Менди. Но на этом, по сути, все: последний на этом турнире свисток оскандалившегося арбитра под проливным дождем завершил безумный матч с фантасмагорическим финалом.

Но ругань продолжилась и после: в частности: главный тренер сборной Сенегала Пап Тьяв подошел к своему марокканскому коллеге Валиду Реграги, боссы сначала пожали руки, но тут же начали толкаться и огрызаться друг с другом. В то время, как Браим Диас вышел получать "Золотую бутсу" за звание лучшего бомбардира турнира, будто не понимая, где он находится и что за люди в пиджаках с ним разговаривают. Серьезное испытание в его жизни, судя по всему, еще только начинается.

Сенегал выиграл Кубок Африки второй раз в своей истории (причем первый был совсем недавно – в 2022-м), а в коллекции Марокко пока так и остался лишь один такой трофей из далекого 1976-го. Теперь мы увидим в большой игре и тех, и других на чемпионате мира по футболу в США, Канаде и Мексике будущим летом. Марокканцы попали в группу C, где их ждут Бразилия, Шотландия и Гаити, а чемпионы Кубка Африки – в квартет I с Францией и Норвегией, и еще один участник определится по итогам весенней квалификации.