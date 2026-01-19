Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 января, 10:43

Спорт
Главная / Истории /

Сборная Сенегала второй раз в истории выиграла Кубок Африки по футболу

Драки и уход с поля: как Сенегал стал победителем Кубка Африки по футболу

В ночь на 19 января сборная Сенегала по футболу стала победителем Кубка Африки, переиграв в дополнительное время команду Марокко со счетом 1:0. Однако матч обернулся громким скандалом, в процессе которого главный тренер чемпионов Пап Тьяв даже увел своих подопечных с поля. О невероятном сценарии главного футбольного события начала 2026 года расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

Фото: ТАСС/IMAGO/Oumaima Souaidi

Кубок Африки – пожалуй, самое яркое футбольное действо начала 2026 года. Турнир в чем-то специфический: никогда не обходится без какого-нибудь скандала. В частности, на нынешнем Кубке сборная Нигерии отказывалась тренироваться и играть с Алжиром в четвертьфинале, пока им не выплатят полагающиеся премиальные. Деньги в итоге упали игрокам и тренерам на счета, а команда Эрика Шелля в дальнейшем заняла третье место, переиграв в серии пенальти Египет во главе со звездной "Ливерпуля" Мохамедом Салахом.

В финале же встретились хозяева турнира – сборная Марокко, и Сенегал. Команды на минувшем Кубке практически неуязвимые: на дистанции первые пропустили всего один гол, да и тот с пенальти (допустив только пять ударов в створ, что близко к фантастике), а вторые увидели мяч в сетке дважды.

При этом в составе домашней сборной играл лучший бомбардир турнира Браим Диас из мадридского "Реала", который наколотил к тому моменту пять мячей. В помощь Марокко была и своя публика, забившая практически до отказа новенький стадион имени принца Мулы Абдуллы в городе Рабат, на котором могут разместиться почти 70 тысяч зрителей. Как только мяч оказывался у сененальцев, ведомых экс-вингером "Ливерпуля" и "Баварии" Садио Мане (ныне партнера Криштиану Роналду по саудовскому "Аль-Насру"), публика взрывалась свистом в духе диких турецких арен, на которых не раз бились рекорды по децибелам. А кто-то из зрителей во время финала еще и врубил на полную сирену, которая звучала почти всю игру.

Однако даже в такой враждебной атмосфере в первом тайме королями на поле были сенегальцы, создавшие два убойнейших момента, которые не стали результативными лишь благодаря гению голкипера сборной Марокко Яссина Буну. Для начала 34-летний вратарь потащил удар головой Папы Гуйе в ближний угол, оставив опорника испанского "Вильярреала" ни с чем. Во втором же эпизоде один на один с Яссином вылетел вингер английского "Эвертона" Илиман Ндиай, но страж ворот успел подставить ногу под плотный удар низом в дальний угол.

У сборной Марокко до перерыва в атаке было пустовато, разве что с полушансами. Лучшего бомбардира турнира Браима Диаса и вовсе закрыли наглухо. Однако после 15-минутной паузы между таймами в постоянном напряжении оказалась уже оборона Сенегала во главе с экс-голкипером лондонского "Челси" Эдуаром Менди. Пожалуй, самый убойный шанс хозяев отличиться случился у форварда греческого "Олимпиакоса" Аюба Эль-Кааби: нападающий умудрился промазать мимо створа, замыкая прострел почти из центра вратарской.

Осада ворот Сенегала продолжалась практически весь тайм, но когда все беспечно катилось к дополнительному времени, номинальные гости вдруг огрызнулись: полузащитник французского ПСЖ Ибраим Мбайе проверил на прочность Буну выстрелом издали, однако Яссин в карьере тащил и не такое. А затем сенегальцы даже забили после розыгрыша углового, но перед решающим выстрелом в штрафной толкнули одну из главных звезд марокканского футбола, защитника ПСЖ Ашрафа Хакими.

Касание было легоньким, но для фиксации нарушения правил главному арбитру встречи Жан-Жаку Ндале Нгамбо из Демократической Республики Конго этого вполне хватило. При этом судья дал свисток до того, как был забит гол, а значит, легитимность взятия ворот нельзя было проверить с помощью VAR. Но раз задается столь низкая планка борьбы, Нгамбо явно не помешало бы почаще прокручивать в голове слово "последовательность". На шестой добавленной ко второму тайму минуте ее не хватило главному по футбольным правилам в этой встрече, чтобы не стать причастным к невообразимому для финалов крупных турниров скандалу.

Фото: ТАСС/IMAGO/Oumaima Souaidi

Марокканцы разыгрывали угловой, и в борьбе за мяч Браим Диас упал в штрафной, как только соперник положил ему руку на плечо и чуть потянул назад. Нгамбо позвали к монитору, что спровоцировало стычку между командами прямо у телевизора, а затем судья с невозмутимым лицом указал на 11-метровую отметку. На поле начала твориться вакханалия: сцепились футболисты, ругались тренеры, фанаты сборной Сенегала вступили в битву с полицией, пытаясь прорваться на газон и бросая стулья. Наставник Сенегала Пап Тьяв (между прочим, экс-нападающий московского "Динамо") настолько перегрелся, что увел свою команду с поля! И все это – на глазах у президента ФИФА Джанни Инфантино.

Авторитета Садио Мане хватило, чтобы вернуть своих обратно, а за исполнение пенальти взялся Браим Диас. Что только было у него в голове: форвард "Реала" в самый ответственный для своей сборной момент (Марокко не выигрывал Кубок Африки 50 лет) зачем-то исполнил паненку (удар-подсечку по навесной траектории) прямо по центру, которая слабенько полетела прямиком в руки голкиперу.

Честно говоря, настолько лихих по драматургии и в то же время абсурдности сюжетов я не видел никогда. Представить такое в финале было так и вовсе невозможно. Но это была лишь затравка, потому что в самом начале добавленного времени Сенегал забил! За счет потрясающего дальнего удара Папы Гуйе прямо в девятку. Психика местных фанатов и лично Браима Диаса и так пошатнулась, а после такого была похоронена окончательно. Настолько, что звездного нападающего пришлось менять, а на скамейке его заметили с остолбеневшим стеклянным взглядом под линзой слез. А ведь в Сети реально начали разгонять версию, что он пробил пенальти именно так специально ради восстановлений некой футбольной справедливости. Но глаза уж больно редко врут.

Придурковатости в происходящем хватало и потом: вышедший на замену форвард сборной Сенегала Шериф Ндиайе не забил с первого раза благодаря сейву Буну, мяч от голкипера чуть отлетел, но при добивании нападающий невероятным образом не попал в пустой створ. Да, руку к этому в буквально смысле слова приложил голкипер, который успел выкинуть перчатку и помешать Ндиайе нормально закатить мяч в ворота. Но абсурдности момента это нисколько не убавило.

Марокко же, сложилось впечатление, так и застрял мыслями на паненке Браима Диаса, и в парализованном состоянии не сумел вытащить из себя еще эмоций на отыгрыш. Был лишь один эпизод на тоненького, когда очередной стандарт обернулся ударом в перекладину ворот Эдуара Менди. Но на этом, по сути, все: последний на этом турнире свисток оскандалившегося арбитра под проливным дождем завершил безумный матч с фантасмагорическим финалом.

Но ругань продолжилась и после: в частности: главный тренер сборной Сенегала Пап Тьяв подошел к своему марокканскому коллеге Валиду Реграги, боссы сначала пожали руки, но тут же начали толкаться и огрызаться друг с другом. В то время, как Браим Диас вышел получать "Золотую бутсу" за звание лучшего бомбардира турнира, будто не понимая, где он находится и что за люди в пиджаках с ним разговаривают. Серьезное испытание в его жизни, судя по всему, еще только начинается.

Сенегал выиграл Кубок Африки второй раз в своей истории (причем первый был совсем недавно – в 2022-м), а в коллекции Марокко пока так и остался лишь один такой трофей из далекого 1976-го. Теперь мы увидим в большой игре и тех, и других на чемпионате мира по футболу в США, Канаде и Мексике будущим летом. Марокканцы попали в группу C, где их ждут Бразилия, Шотландия и Гаити, а чемпионы Кубка Африки – в квартет I с Францией и Норвегией, и еще один участник определится по итогам весенней квалификации.

Читайте также


Камзин Никита

спортистории

Главное

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам новой пандемии в 2026 году?

Эксперты выделили четыре вирусные угрозы, которые могут повысить риск

Однако специалисты уверены: если инфекция начинает распространяться, ее можно замедлить

Читать
закрыть

Как пережить самый грустный понедельник года?

Причина ухудшения состояния в этот день – окончательное возвращение к рутине после праздников

Светотерапия, физическая активность, творчество и хобби помогут улучшить настроение

Читать
закрыть

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика