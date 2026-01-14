Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 января, 14:08

Спорт

Экс-тренер "Химок" Франк Артига возглавил казанский "Рубин"

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Испанец Франк Артига, ранее возглавлявший подмосковные "Химки", назначен на должность главного тренера казанского футбольного клуба "Рубин". Об этом сообщается в телеграм-канале ФК.

"В ближайшее время тренерский штаб приступит к работе с главной командой на зимних сборах в Турции, которые начнутся 15 января в Белеке", – говорится в заявлении.

Со слов Артига, Казань привлекла его внимание еще в 2014 году, когда он приехал в город вместе с юношеской командой "Барселоны" на турнир памяти Ленара Гильмуллина. Назначение на должность он назвал серьезным вызовом и поблагодарил за такую возможность, после чего обратился к поклонникам клуба "Рубин" и пообещал приложить максимум усилий для достижения результата.

Должность тренера казанского клуба с 2023 года занимал Рашид Рахимов. В новый штаб также вошли специалисты Анис Буссаиди и Хосеп Техедо. Контракт с 49-летним испанским тренером заключен до лета 2027 года.

Период с 2010 по 2021 год Артига провел в структуре "Барселоны", где воспитал множество молодых талантов и выиграл 12 юношеских и молодежных чемпионатов. Испанец в том числе выводил столичную "Родину" на пятое место в Первой лиге. С "Химками" он сотрудничал с июня 2024 по апрель 2025 года.

Ранее сообщалось, что бывший тренер московского клуба ЦСКА Виктор Гончаренко возглавил сборную Белоруссии. До него этот пост занимал 48-летний испанец Карлос Алос, который возглавлял команду с лета 2023 года.

Читайте также


спорт

Главное

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика