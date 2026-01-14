Экс-тренер "Химок" Франк Артига возглавил казанский "Рубин"

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Испанец Франк Артига, ранее возглавлявший подмосковные "Химки", назначен на должность главного тренера казанского футбольного клуба "Рубин". Об этом сообщается в телеграм-канале ФК.

"В ближайшее время тренерский штаб приступит к работе с главной командой на зимних сборах в Турции, которые начнутся 15 января в Белеке", – говорится в заявлении.

Со слов Артига, Казань привлекла его внимание еще в 2014 году, когда он приехал в город вместе с юношеской командой "Барселоны" на турнир памяти Ленара Гильмуллина. Назначение на должность он назвал серьезным вызовом и поблагодарил за такую возможность, после чего обратился к поклонникам клуба "Рубин" и пообещал приложить максимум усилий для достижения результата.

Должность тренера казанского клуба с 2023 года занимал Рашид Рахимов. В новый штаб также вошли специалисты Анис Буссаиди и Хосеп Техедо. Контракт с 49-летним испанским тренером заключен до лета 2027 года.

Период с 2010 по 2021 год Артига провел в структуре "Барселоны", где воспитал множество молодых талантов и выиграл 12 юношеских и молодежных чемпионатов. Испанец в том числе выводил столичную "Родину" на пятое место в Первой лиге. С "Химками" он сотрудничал с июня 2024 по апрель 2025 года.

Ранее сообщалось, что бывший тренер московского клуба ЦСКА Виктор Гончаренко возглавил сборную Белоруссии. До него этот пост занимал 48-летний испанец Карлос Алос, который возглавлял команду с лета 2023 года.