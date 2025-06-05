Магомед Адиев стал главным тренером ФК "Крылья Советов"

Фото: ТАСС/Валентина Певцова

47-летний Магомед Адиев стал главным тренером самарского футбольного клуба "Крылья Советов", о чем сообщила пресс-служба команды.

Специалист заключил контракт с руководством клуба на сезон-2025/26. Однако стороны смогут продлить соглашение еще на год.

Адиев еще весной исполнял обязанности главного тренера в подмосковных "Химках". Под его руководством команда завершила сезон на 12-й позиции в чемпионате России и сохранила прописку в Российской Премьер-лиге (РПЛ). Однако клубу не предоставили лицензию, поэтому он не сможет принять участие в матчах следующего года.

Кроме того, Адиев был главным тренером в махачкалинском "Анжи", грозненском "Ахмате", "Чайке" и "Шахтере", а также он возглавлял сборную Казахстана по футболу.

27 мая Игорь Осинькин покинул пост главного тренера самарского футбольного клуба "Крылья Советов". Стороны не стали продлевать контракт, рассчитанный до конца мая этого года. При этом специалист возглавлял клуб с июля 2020 года. Под его руководством клуб в 2021-м выиграл Первую лигу и вышел в финал Кубка России.

