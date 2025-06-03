"Факел", "Оренбург" и "Пари НН" исключены из РПЛ

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Футбольные клубы "Факел", "Оренбург" и "Пари Нижний Новгород" исключены из Российской Премьер-лиги (РПЛ) по решению общего собрания. Об этом сообщает "Чемпионат".

Кроме того, в новом сезоне РПЛ не сыграют "Химки", однако решение о месте подмосковной команды будет принимать исполком Российского футбольного союза (РФС). При этом в премьер-лигу приняты "Балтика", "Торпедо" и "Сочи".

Ранее "Краснодар" в домашнем матче 30-го тура РПЛ обыграл московское "Динамо", став чемпионом России по футболу. Встреча закончилась со счетом 3:0. Голы забили Джон Кордоба, Никита Кривцов и Эдуард Сперцян.

Владимир Путин поздравил губернатора Кубани Вениамина Кондратьева и главного тренера команды Мурада Мусаева с победой.

Между тем столичный ЦСКА стал обладателем Кубка России по футболу, победив "Ростов". Основное время игры команды закончили со счетом 0:0, однако в серии пенальти ЦСКА выиграл со счетом 4:3.