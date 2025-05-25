Metaratings: "Краснодар" получит 1,25 млрд рублей за победу в РПЛ

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Футбольный клуб "Краснодар" получит 1,25 миллиарда рублей за победу в Российской премьер-лиги (РПЛ) и первое место в рейтинге посещаемости. Об этом сообщило издание Metaratings.ru.

Петербургский "Зенит", в свою очередь, выручит 1,091 миллиарда, столичный ЦСКА – 1,004 миллиарда рублей.

"Это прогнозируемые выплаты командам. Реальные призовые могут отличаться, и многое будет определено на заседаниях представителей клубов и руководства РПЛ в будущие месяцы", – говорится в публикации.

"Краснодар" в домашнем матче 30-го тура Российской премьер-лиги одержал победу над московским "Динамо" и впервые стал чемпионом России по футболу.

Встреча завершилась со счетом 3:0. Голы удалось забить Джону Кордобе (46-я минута), Никите Кривцову (82-я минута) и Эдуарду Сперцяну (90+10, с пенальти).