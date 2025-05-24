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Футбольный клуб из Неаполя "Наполи" стал победителем чемпионата Италии по футболу, обыграв "Кальяри" в матче заключительного, 38-го тура чемпионата. Встреча проходила на домашней арене "Наполи".

Матч завершился со счетом 2:0, голами отметились полузащитник Скотт Мактоминей (42-я минута) и нападающий Ромелу Лукаку (51). Таким образом, "Наполи" становится четырехкратным чемпионом Италии по футболу.

Ранее лондонский футбольный клуб "Тоттенхэм" обыграл "Манчестер Юнайтед" в финальном матче Лиги Европы. Победа стала первой для "Тоттенхэма" в еврокубке за последний 41 год. Благодаря этому команда напрямую выйдет в основной раунд Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Кроме того, футбольный клуб "Барселона" выиграл Кубок Испании, обыграв в финале мадридский "Реал". "Эль-Класико" прошло на стадионе "Ла Картуха" в Севилье. Основное время матча завершилось со счетом 2:2, в дополнительное время футболисты "Барселоны" смогли выйти вперед и одержать победу.