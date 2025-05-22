"Тоттенхэм" стал победителем Лиги Европы

Фото: AP Photo/Manu Fernandez

Лондонский футбольный клуб "Тоттенхэм" обыграл "Манчестер Юнайтед" в финальном матче Лиги Европы. Встреча проходила на стадионе "Сан Мамес" в испанском Бильбао.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу "Тоттенхэма". Единственный гол встречи забил на 42-й минуте полузащитник Бреннан Джонсон.

Победа стала первой для "Тоттенхэма" в еврокубке за последний 41 год. Благодаря этому лондонский клуб напрямую выйдет в основной раунд Лиги чемпионов в следующем сезоне.

В апреле футбольный клуб "Ливерпуль" одержал победу в матче с "Тоттенхэмом", досрочно гарантировав себе чемпионство в Английской премьер-лиге (АПЛ) с 82 очками в турнирной таблице.

В свою очередь, футбольный клуб "Барселона" выиграл Кубок Испании, обыграв в финале мадридский "Реал". "Эль-Класико" прошло на стадионе "Ла Картуха" в Севилье. Основное время матча завершилось со счетом 2:2, в дополнительное время футболисты "Барселоны" смогли выйти вперед и одержать победу.