"Барселона" выиграла Кубок Испании по футболу

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Футбольный клуб "Барселона" выиграл Кубок Испании, обыграв в финале мадридский "Реал". "Эль-Класико" прошло на стадионе "Ла Картуха" в Севилье.

Основное время матча завершилось со счетом 2:2, в дополнительное время футболисты "Барселоны" смогли выйти вперед и одержать победу. У победителей забитыми мячами отметились полузащитник Педри (28-я минута), нападающий Ферран Торрес (84) и защитник Жюль Кунде (116). Со стороны "Реала" голы забросили нападающий Килиан Мбаппе (70) и полузащитник Орельен Тчуамени (77).

Для "Барселоны" эта победа стала 32-й в Кубке Испании. В истории мадридского "Реала" же 20 подобных трофеев.

Ранее столичный ЦСКА обыграл московский "Спартак" на стадионе "Лукойл-Арена" со счетом 2:1 в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игру посетили свыше 39 тысяч зрителей. Благодаря этой победе ЦСКА обошел "Спартак" в турнирной таблице, набрал 51 очко и поднялся на третью строчку.

6 июня сборные России и Нигерии проведут товарищеский матч на московском стадионе "Лужники". После этого матча российская команда отправится в Минск, где 10 июня проведет игру с командой Белоруссии.