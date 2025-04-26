ФК "Динамо" не получал решения по делу Норманна от CAS

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Столичный футбольный клуб "Динамо" не получал решение от Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу экс-футболиста команды норвежца Маттиаса Норманна. Об этом генеральный директор ФК Павел Пивоваров рассказал РИА Новости.

Слушание по делу Норманна состоялось в октябре 2024 года. Суд Международной федерации футбола (FIFA) постановил, что норвежский футболист должен выплатить компенсацию "Динамо" за расторжение контракта.

При этом клуб "Аль-Раед" (Саудовская Аравия), за который в настоящий момент играет норвежец, также несет солидарную ответственность за эту выплату. Вместе с новым клубом футболист подал апелляцию в CAS.

По словам Пивоварова, "Динамо" ждет решение по слушанию, однако ни резолютивной, ни мотивированной его части еще не было.

"У нас с "Ростовом" (футбольным клубом. – Прим. ред.) лаг был в пару месяцев (по срокам обращения в CAS. – Прим. ред.)", – заявил гендиректор столичного клуба, говоря о сроках ожидания вынесения решения.

Он также рассказал, что ранее работал в CAS, и заявил, каждая панель суда работает по-разному. Поэтому, добавил он, думать о конкретных сроках не стоит.

Ранее Спортивный арбитражный суд потребовал от Норманна и клуба "Аль-Раед" возместить "Ростову" свыше 3 миллионов евро по делу о расторжении контракта без уважительной причины. Установлено, что у футболиста не было достаточных оснований для нарушения условий контракта, который был подписан с "Ростовом".

Норманн заключил контракт с "Ростовом" еще в 2019 году. В сентябре 2022 года футболист перешел на правах аренды в московское "Динамо". В августе следующего года он уехал из России, направив и "Ростову", и "Динамо" уведомление о расторжении контракта "в связи с ситуацией с дронами в Москве".

Затем "Аль‑Раед" объявил о переходе Норманна. Однако российские команды не объявляли о прекращении сотрудничества с футболистом.