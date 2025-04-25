CAS обязал Норманна выплатить "Ростову" более 3 млн евро за расторжение контракта

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Спортивный арбитражный суд (CAS) потребовал от норвежского футболиста Матиаса Норманна и клуба "Аль-Раед", за который он выступает, возместить "Ростову" свыше 3 миллионов евро по делу о расторжении контракта без уважительной причины. Об этом сказано на сайте судебной инстанции.

Установлено, что у футболиста не было достаточных оснований для нарушения условий контракта, который был подписан с "Ростовом". В связи с этим Норманн и "Аль-Раед" должны не только будут возместить компенсацию в размере 3 миллионов евро, но и выплатить проценты в размере 5% годовых, которые копятся с 4 августа 2023 года до даты выплаты.

При этом судьи отклонили просьбу российского клуба о наложении санкций на спортсмена и его действующую команду.

Норманн заключил контракт с "Ростовом" еще в 2019 году. За этот клуб он сыграл 56 матчей и забил 2 гола. В сентябре 2022 года футболист перешел на правах аренды в московское "Динамо".

Однако в августе 2023‑го игрок уехал из России, направив и "Ростову", и "Динамо" уведомление о расторжении контракта "в связи с ситуацией с дронами в Москве". В тот же месяц "Аль‑Раед" из Саудовской Аравии объявил о переходе Норманна. Однако российские команды не объявляли о прекращении сотрудничества с футболистом.

Ранее сообщалось, что сборные РФ и Нигерии проведут товарищеский матч на московском стадионе "Лужники" 6 июня. Позже российская сборная приедет в Минск, где 10 июня проведет игру с белорусской сборной.