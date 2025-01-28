Клуб "Аль-Хиляль" расторг контракт с футболистом Неймаром

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Саудовский футбольный клуб "Аль-Хиляль" объявил об уходе из команды бразильского футболиста Неймара. Об этом сообщается на официальной странице клуба в соцсети X.

Отмечается, что контракт с Неймаром был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Договор с бразильцем истекал в конце июня.

Ранее стало известно, что главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов покинул свой пост. Трудовое соглашение было расторгнуто по обоюдному решению сторон. Также казахстанскую сборную покидает весь тренерский штаб.

Сам Черчесов связал свой уход с поста главного тренера сборной Казахстана решением функционеров. Он передал информацию своему адвокату, который сейчас занимается расторжением контракта.