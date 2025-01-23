"Спарта", "Жирона" и еще 7 команд досрочно вылетели из Лиги чемпионов

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Матчи седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов прошли 22 января. По их итогам были определены клубы, досрочно завершившие свое выступление в главном европейском турнире, передает "Газета.ру".

Шансов на продолжение борьбы в соревновании лишились испанская "Жирона", сербская "Црвена Звезда", австрийские "Ред Булл Зальцбург" и "Штурм", в активе которых всего по три очка, а также чешская "Спарта", набравшая четыре очка, и итальянская "Болонья", заработавшая на балл больше.

В следующем раунде также не будут играть швейцарский "Янг Бойз", братиславский "Слован" и немецкий "РБ Лейпциг". Указанные команды проиграли первые шесть матчей в сезоне Лиги чемпионов, которые прошли в декабре.

Заключительный тур общего этапа состоится уже 29 января, причем все 18 матчей пройдут в один день.

Действующим победителем турнира является мадридский "Реал". С сезона-2024/25 Лига чемпионов проводится по новым правилам, команды не разделены на группы, а находятся в единой таблице. Первые восемь клубов сразу отправятся в плей-офф, а команды, занявшие с 9-го по 24-е место, сыграют стыковые матчи.

Тем временем в 2025 году ожидается матч между российской сборной по футболу и турецкой командой. В Стамбуле посол Турецкой Республики выступил с предложениями по поводу возможного матча.

Помимо этого, в первой половине 2025 года сборная России по футболу проведет матчи с командами из Европы. В рамках отборочного этапа к чемпионату мира по футболу 2026 года состоялась процедура распределения команд по группам. В результате был составлен график игр национальных сборных на 2025 год.