Министр спорта Дегтярев: сборная России по футболу может сыграть с Турцией в 2025 году

Фото: телеграм-канал "Сборная России по футболу"

В следующем году российская сборная по футболу может сыграть с турецкой командой, заявил министр спорта России и президент Олимпийского комитета Михаил Дегтярев.

Он отметил, что в Стамбуле посол Турецкой Республики выступил с предложениями по поводу возможного матча.

"100 лет у нас с первого матча в этом году сборных СССР и Турции. Почему бы не провести матч в 2025 году? Футбольные союзы России и Турции над этим работают", – подчеркнул Дегтярев в интервью телеканалу "Россия 24".

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, что в первой половине 2025 года сборная России по футболу проведет матчи с командами из Европы. В рамках отборочного этапа к чемпионату мира по футболу 2026 года состоялась процедура распределения команд по группам. В результате был составлен график игр национальных сборных на 2025 год.

В марте и июне у 24 команд, среди которых сборные Белоруссии, Армении, Венгрии, Турции, Грузии, Болгарии и Азербайджана, не запланировано международных матчей. Так, сборная России планирует провести встречи в обоих месяцах.