Черчесов: функционеры решили, что им нужен другой тренер

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Бывший главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов прокомментировал свой уход с поста наставника казахстанской команды. Об этом сообщает издание "Спорт-Экспресс".

"В Москве мы встретились с генсеком КФФ (Казахстанская федерация футбола. – Прим. ред.) Саяном Хамитжановым... Он связался с президентом федерации – функционеры решили, что в данной ситуации им нужен другой тренер, но нюансов не знаю", – отметил Черчесов.

По словам тренера, он передал информацию своему адвокату, который сейчас занимается расторжением контракта.

О том, что Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана, стало известно 27 января. В КФФ отметили, что трудовое соглашение было расторгнуто по обоюдному решению сторон.

Также казахстанскую сборную покидает весь тренерский штаб. Кандидатура на место нового тренера сборной пока еще рассматривается, отметили в Федерации футбола республики.

Черчесов стал главным тренером казахстанской сборной в июне 2024 года. Под его руководством команда Казахстана провела шесть матчей в Лиге наций УЕФА, набрав лишь одно очко, сыграв вничью со сборной Норвегии.

До этого, с 2016 по 2021 год, Черчесов выступал в качестве главного тренера сборной России по футболу.

