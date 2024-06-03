Станислав Черчесов стал главным тренером сборной Казахстана по футболу

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Главным тренером национальной сборной Казахстана по футболу назначили российского спортсмена Станислава Черчесова. Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Казахстана.

При этом сроки соглашения не уточняются.

Черчесов выступал за такие клубы, как "Спартак" (Орджоникидзе), "Спартак" (Москва), "Локомотив" (Москва) и "Динамо" (Дрезден). В качестве тренера он работал в "Спартаке" (Москва), "Жемчужине", "Тереке", "Амкаре", "Динамо". Кроме того, Черчесов возглавлял польскую "Легию", сборную России и венгерский "Ференцварош".

Ранее руководство "Спартака" приняло решение уволить главного тренера команды Гильермо Абаскаля, который возглавлял команду с лета 2022 года. Московский клуб поблагодарил специалиста за работу, проделанную в команде, а также пожелал удачи в дальнейшей карьере.

Его место занял серб Деян Станкович. Он будет тренировать игроков московской команды, но приступит к работе со следующего сезона. Станкович в свое время тренировал итальянские "Удинезе" и "Сампдорию", сербскую "Црвену Звезду", а с прошлого года работал в венгерском "Ференцевароше".