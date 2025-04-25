L'Equipe: Головин может вернуться в Россию до истечения контракта с "Монако"

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Российский полузащитник Александр Головин, выступающий за "Монако", может вернуться в Россию до истечения контракта с клубом. Об этом сообщает L'Equipe со ссылкой на источник.

По данным издания, Головин сообщил другим игрокам "Монако" о своей усталости и желании вернуться домой. Отмечается, что возможной причиной такого состояния футболиста стало уменьшение игровой практики, а также череда травм, из-за которых Головин пропустил примерно полтора месяца соревнований.

При этом друзья футболиста заявили, что полузащитник не собирается уходить из "Монако", а, напротив, планирует стать с клубом чемпионом Франции и играть в Лиге чемпионов. Однако Головиным действительно постоянно интересуются отечественные команды, в особенности "Зенит" из Санкт-Петербурга.

В свою очередь, в "Монако" также заявили, что Головин очень важен для клуба. Там отметили, что хоть его сезон и был омрачен некоторыми проблемами со здоровьем, продление контракта с ним свидетельствует о вере в его будущее.

Ранее российский вратарь Матвей Сафонов досрочно стал чемпионом Франции по футболу в составе "Пари Сен-Жермен". Команда из Парижа одержала победу над "Анже" в домашнем матче 28-го тура чемпионата страны со счетом 1:0.

Россиянин во время матча находился на скамейке запасных, а в стартовом составе вышел итальянец Джанлуиджи Доннарумма. По итогам 28 туров команда набрала 74 очка.