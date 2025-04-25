Сборная России по футболу проведет матч против команды Нигерии в "Лужниках"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сборные России и Нигерии проведут товарищеский матч на московском стадионе "Лужники" 6 июня, говорится на сайте Российского футбольного союза (РФС).

"Последний раз сборная России играла на главной арене страны 1 сентября 2021 года – это был матч отбора на чемпионат мира с Хорватией, который завершился вничью", – отметили в РФС.

Там также добавили, что сборная Нигерии в данный момент занимает 44-е место в рейтинге FIFA. В основе команды игроки, выступающие в чемпионатах Англии, Испании, Италии и Германии.

Отмечается, что после матча со сборной Нигерии российская команда отправится в Минск, где 10 июня проведет игру с командой Белоруссии.

Ранее стало известно, что суперфинал Кубка России по футболу состоится 1 июня на стадионе "Лужники". В решающем матче встретятся команды, которые стали лучшими в финалах двух путей – "Путь Российской Премьер-лиги" и "Путь регионов".

Действующим обладателем Кубка России является "Зенит". Игра этого футбольного клуба с "Балтикой" в прошлом сезоне завершилась со счетом 2:1.

Тем временем российская Премьер-лига опубликовала расписание матчей 28-го тура. Футбольный клуб "Оренбург" сыграет против "Химок" 10 мая в 14:30. В этот же день пройдут матчи "Динамо" (Махачкала) – "Зенит" и ЦСКА – "Краснодар" в 17:00 и 19:30 соответственно.

