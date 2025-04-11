Экс-игрок московского ЦСКА уверен, что РФ скоро вернется на международную арену

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Сербский футболист Зоран Тошич, который в период с 2010 по 2017 год играл на позиции полузащитника в московском ЦСКА, заявил о скором возвращении России на международную арену. Его слова передает "Спорт-Экспресс".

В марте СМИ писали, что высокопоставленные чиновники из Международной федерации футбола (FIFA) предпринимают шаги по возвращению российских спортсменов на международную арену.

"Лично я сужу по атмосфере. В сравнении с тем, какой ситуация была еще год назад, сейчас стало понятно, что момент возвращения России приблизился", – отметил серб.

Он также признался, что многие люди с нетерпением ждут возвращения россиян на международную арену.

Однако исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) ранее призвал Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) и национальные федерации не возвращать российских спортсменов на международные турниры.

Между тем президент FIFA Джанни Инфантино заявил, что надеется на возвращение россиян на соревнования после завершения украинского конфликта.

