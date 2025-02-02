Президент РФС Дюков: РФС обсуждает с UEFA программы развития футбола

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Российский футбольный союз (РФС) обсуждает с UEFA программы развития футбола, которые могут быть представлены для других федераций. Об этом рассказал глава РФС Александр Дюков в ходе отчетно-выборной конференции организации.

"С представителями UEFA мы говорим о футболе и других сферах, это же конференция, она посвящена подведению итогов и программе развития футбола", – цитирует его ТАСС.

По словам Дюкова, во время конференции на обсуждение были вынесены показатели и планы РФС, в том числе проекта "Футбол в школе". В частности, UEFA интересуется, на какой уровень вышла программа.

"Они считают, что мы являемся эталоном в плане реализации этого проекта. Вполне возможно, что они попытаются распространить его на другие страны и рекомендовать наш опыт другим ассоциациям", – добавила глава союза.

Кроме того, европейскую организацию заинтересовало введение выплаты тренерам и школам за воспитание будущих спортсменов. Данная мера, отметил Дюков, помогает тренировать сильных футболистов, а не размышлять об их результатах.

Между тем Дюков был переизбран на пост президента РФС. Он был единственным кандидатом, его переизбрали единогласно.

Дюков возглавляет РФС с 2019 года. До этого, с 2008 по 2017 год, он занимал пост президента петербургского ФК "Зенит". Также в 2021 году он вошел в состав исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций.