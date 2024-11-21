Михаил Мамиашвили переизбран на пост президента Федерации спортивной борьбы России

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Действующего главу Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаила Мамиашвили переизбрали на пост президента организации, передает ТАСС.

Решение о переизбрании Мамиашвили было принято на отчетно-выборной конференции ФСБР, которая прошла в четверг, 21 ноября, в Москве. Действующий глава организации был единственным кандидатом.

Мамиашвили занимает пост президента Федерации спортивной борьбы России с 1997 года.

Ранее новым президентом Федерации гимнастики был избран нынешний глава РЖД Олег Белозеров. Его кандидатуру выбрали на безальтернативной основе. Предыдущий президент Ирина Винер сложила полномочия.

Комментируя назначение Белозерова, Винер обратила внимание, что он не принадлежит ни к одному гимнастическому виду спорта. По ее мнению, это обстоятельство позволит ему работать и принимать решения независимо.

При этом ранее Винер заявляла, что новым руководителем федерации могла бы стать десятикратная чемпионка мира Ольга Капранова. Тренер предполагала, что спортсменка в дальнейшем "взяла бы эстафету из ее рук". По мнению Винер, Капранова была бы хорошим президентом ВФХГ.