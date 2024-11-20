Никита Нагорный покинул пост начальника Главного штаба "Юнармии"

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Руководитель Главного штаба "Юнармии" Никита Нагорный сообщил, что сложил полномочия. Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

"Могу честно сказать, что это было самое сложное решение в моей жизни, которое далось с большим трудом", – добавил он в обращении.

Нагорный напомнил, что всю жизнь посвятил спортивной гимнастике и недавно занял пост вице-президента Федерации гимнастики России. Новая должность стала причиной ухода из "Юнармии", так как она требует большой ответственности, полного погружения и отдачи.

Нагорный находился на посту руководителя штаба с конца 2020 года. За этот период число участников движения увеличилось на миллион человек – с 744 тысяч до 1,748 миллиона. Было открыто 366 домов "Юнармии", а также проведено множество военно-патриотических и спортивных мероприятий.

"С теплотой в душе вспоминаю, как много событий мы пережили вместе с командой, коллегами и руководителями в регионах", – отметил он.

Нагорный поблагодарил всех причастных к его работе за доверие. Теперь он станет заместителем председателя правления организации "Движение первых", где будет курировать спортивное направление.

Ранее новым президентом Федерации гимнастики был избран нынешний глава РЖД Олег Белозеров. Его кандидатуру выбрали на безальтернативной основе. Предыдущий президент Ирина Винер сложила полномочия. Комментируя назначение Белозерова, Винер обратила внимание, что он не принадлежит ни к одному гимнастическому виду спорта. По ее мнению, это обстоятельство позволит ему работать и принимать решения независимо.