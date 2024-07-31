Винер назвала Капранову своей преемницей в Федерации художественной гимнастики

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Десятикратная чемпионка мира Ольга Капранова может стать руководителем Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ). Об этом сообщила действующая глава организации Ирина Винер.

"Я думаю, что в дальнейшем она возьмет эстафету из моих рук и тоже будет очень хорошим руководителем федерации", – цитирует ее "Sputnik Абхазия".

В свою очередь, Капранова отметила, что Винер является потрясающим человеком.

"Я счастлива, что она есть в моей жизни, что я попала, когда была еще ребенком, в руки такого великого тренера", – подчеркнула спортсменка.

Ранее Винер назвала членов сборной России по художественной гимнастике настоящими патриотами своей страны. По ее словам, спортсмены всегда исполняют гимн России, когда стоят на пьедестале.

Также, как отметила президент ВФХГ, Владимир Путин в ситуации с Камилой Валиевой показал свою поддержку спортсменов. 21 февраля Валиева посетила церемонию открытия "Игр будущего" в Казани. Спортсменка следила за мероприятием рядом с главой государства. По словам Винер, этим жестом президент показал, что он за спортсменов, что никто не смеет обидеть ребенка.

