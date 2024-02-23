Винер заявила, что Путин в ситуации с Валиевой показал свою поддержку спортсменов

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Владимир Путин, поддержав фигуристку Камилу Валиеву, показал, как он отстаивает интересы всех российских спортсменов. Об этом заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, сообщает ТАСС.

Отмечается, что 21 февраля Валиева посетила церемонию открытия "Игр будущего" в Казани. Спортсменка следила за мероприятием рядом с главой государства.

Винер напомнила, что похожий момент был с гимнасткой Диной Авериной. По ее мнению, спортсменку незаслуженно сняли с первого места, и она была гостем на Красной площади, стояла на трибуне, и граждане ее встречали. То же самое случилось с Валиевой, которая сидела рядом с российским президентом, уточнила она.

"Он (Путин. – Прим. ред.) показал этим жестом, что он за спортсменов, что никто не смеет обидеть ребенка, несовершеннолетнего, что спорт должен быть вне политики", – заключила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Путин поддерживает Валиеву. Она является одним из послов "Игр будущего", отметил он.

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Ее проба от 25 декабря 2021 года показала присутствие запрещенного препарата "Триметазидина".

Позже ISU присудил российским фигуристам третье место в командном турнире на Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Это произошло из-за вычета результата дисквалифицированной фигуристки.

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