CAS счел показания Валиевой о невиновности честными, но недостаточными для оправдания

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Спортивный арбитражный суд (CAS) воспринял показания российской фигуристки Камилы Валиевой честными и правдоподобными, однако недостаточными, чтобы оправдать ее. Об этом говорится в мотивировочной части решения CAS, опубликованном на сайте суда.

Отмечается, что Валиева предоставила свидетельские показания и предстала перед коллегией.

"Стоит сказать, что судьи сочли ее честным, прямолинейным и заслуживающим доверия человеком, а ее заявления о невиновности – правдоподобными. Тем не менее эти заявления явно недостаточны для того, чтобы заявить об отсутствии намерений принимать допинг", – говорится в материале.

Ранее стало известно, что в положительной допинг-пробе Валиевой обнаружили экдистерон.

Спортивный арбитражный суд (CAS) на четыре года дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Фигуристка входила в состав российской команды, которая победила в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. Ее проба от 25 декабря 2021 года показала наличие запрещенного препарата триметазидина.

В Международном союзе конькобежцев (ISU) положительно оценили решение CAS. Там подчеркнули, что твердо придерживаются своей позиции, согласно которой защита "чистых" спортсменов и борьба с допингом имеют высший приоритет.

Позже ISU присудил фигуристам из РФ третье место в командном турнире на Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Это произошло из-за вычета результата дисквалифицированной Валиевой. Первое место теперь занимает команда США, следом расположилась Япония.



Песков прокомментировал ситуацию с дисквалификацией Камилы Валиевой