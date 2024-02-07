Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В положительной допинг-пробе Валиевой обнаружили экдистерон, сообщает ТАСС, ссылаясь на решение Спортивного арбитражного суда (CAS).

Отмечается, что спортсменка не могла вспомнить, принимала ли экдистерон, при этом также не смогла объяснить, почему стокгольмская лаборатория обнаружила его в ее организме.

Спортивный арбитражный суд (CAS) на четыре года дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Фигуристка входила в состав российской команды, которая победила в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. Ее проба от 25 декабря 2021 года показала наличие запрещенного препарата "Триметазидина".

В Международном союзе конькобежцев (ISU) положительно оценили решение CAS. Там подчеркнули, что твердо придерживаются своей позиции, согласно которой защита "чистых" спортсменов и борьба с допингом имеют высший приоритет.

Позже ISU присудил фигуристам из РФ третье место в командном турнире на Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Это произошло из-за вычета результата дисквалифицированной Валиевой. Первое место теперь занимает команда США, следом расположилась Япония.



Песков прокомментировал ситуацию с дисквалификацией Камилы Валиевой