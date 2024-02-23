Винер заявила, что российским гимнасткам присуще высокое чувство патриотизма

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Члены сборной России по художественной гимнастике являются настоящими патриотами своей страны. Такое мнение высказала журналистам президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер национальной команды Ирина Винер. Ее слова приводит ТАСС.

По словам Винер, спортсмены всегда исполняют гимн России, когда стоят на пьедестале.

"Всегда в нашей команде присутствовало высокое чувство патриотизма", – отметила тренер.

Ранее Ирина Винер заявила, что Путин в ситуации с Валиевой показал свою поддержку спортсменов. 21 февраля Валиева посетила церемонию открытия "Игр будущего" в Казани. Спортсменка следила за мероприятием рядом с главой государства. Винер напомнила, что похожий момент был с гимнасткой Диной Авериной. По словам Винер, этим жестом президент показал, что он за спортсменов, что никто не смеет обидеть ребенка, несовершеннолетнего, что спорт должен быть вне политики.

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