IIHF рассмотрит вопрос об участии сборной России в Олимпиаде 2026 года

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Международная федерация хоккея (IIHF) до конца февраля рассмотрит вопрос об участии сборной России в Олимпийских играх 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы организации Люка Тардифа.

Тардиф сообщил, что сейчас Международная федерация хоккея проводит встречи со всеми заинтересованными сторонами – Национальной хоккейной лигой, Ассоциацией игроков Национальной хоккейной лиги, Международным олимпийским комитетом.

"Думаю, что мы сделаем объявление до конца февраля, постараемся договориться о проведении следующих двух Олимпийских игр", – сообщил Тардиф.

О тендере среди стран Европы на покупку прав для показа зимних Олимпиады 2026 года в Италии и 2028 года в Соединенных Штатах было объявлено 24 февраля.

Ранее сообщалось, что Россию и Белоруссию не допустили до участия в тендере на приобретение телевизионных прав для показа Олимпийских игр 2026 и 2028 годов.